Polizeiorchester spielt mit Nicole Johänntgen Musikalische Polizisten und eine klasse Jazz-Frau

Im Konzertformat „Homecoming“ lädt die Big Band der Polizei des Saarlandes jeweils einen Gast ein, der seine Wurzeln im Saarland hat. Auftakt der neuen Reihe ist am Donnerstag, 14. September, 20 Uhr, im Kulturzentrum Breite 63 in Malstatt. An diesem Abend wird Nicole Johänntgen als Gastsolistin zu hören sein. Sie lebt seit 2005 in Zürich ist aber ihrer Heimat stets verbunden geblieben. Die umtriebige Musikerin ist eine international gefragte Saxofonistin. Sie schreibt pädagogische Werke, engagiert sich in der Kulturpolitik und entwickelt immer wieder interessante Bandkonzepte. Ihre Musik zeichnet sich durch Spontanität und Originalität aus. Stilistisch kennt sie keine Berührungsängste. Spielend bewegt sie sich zwischen Anklängen an den archaischen New Orleans Sound und satten, bluesigen Fusion-Klängen. Für ihr vielseitiges künstlerisches Schaffen wurde sie 2022 als erste Musikerin mit dem Kulturpreis des Saarlandes ausgezeichnet.