Fußball-Saarland-Pokal 1. FC Saarbrücken gegen FC Homburg – so hält Polizei Fans beider Teams auseinander

Eine Sonderrolle haben jedoch Menschen mit Behinderungen. Die Polizei richte für sie an der Straße An der Saarlandhalle sowie in der Camphauser Straße und am Eingang Nord 1 zum Ludwigskreisel und zum Stadtbezirk Rußhütte Durchlassstellen ein. Sie können zudem die Haupttribüne zur Vorfläche West/Camphauser Straße queren, heißt es dazu in einer Mitteilung.