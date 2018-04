Polizei warnt in Saarbrücken vor betrügerischen Spendensammlern

Immer wieder tauchen sie auf, um Passanten in der Saarbrücker Innenstadt übers Ohr zu hauen. So auch während der vergangenen Tage, wie die Polizei in St. Johann meldet. Demnach handelt es sich um organisierte Betrüger, die vorgeben, für Hör- und Sprechgeschädigte zu sammeln. Sie führen Listen auf Klemmbrettern dabei, die vorgeben, wie viele schon gespendet haben. Gleichzeitig geben sich die Täter als Taubstumm aus. In diesem Zusammenhang warnen die Ermittler, Geld zu spenden, ohne sich einen Spendenausweis zeigen zu lassen.