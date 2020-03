Polizei sucht Zeugen : Versuchter Totschlag in Saarbrücken

Foto: dpa/Carsten Rehder

Saarbrücken Mehrere Jugendliche zwischen 17 und 18 Jahren sind am vergangenen Donnerstag am Breitenbacherplatz im Saarbrücker Stadtteil Malstatt zwischen 7 Uhr und 8.40 Uhr in Streit geraten. Im Verlauf des Streites zog einer der Jugendlichen ein Messer und stach damit mehrmals auf das 18-jährige Opfer ein.



