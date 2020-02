Saarbrücken : Radfahrer bewusstlos aufgefunden

Der Radfahrer wurde um 1.10 Uhr nachts gemeldet. Er lag bwusstlos auf der Fahrbahn. Selbst gab er aber an, um 18 Uhr angefahren worden zu sein. Was ist passiert? Foto: dpa/Stefan Puchner

Saarbrücken Auf dem Kreisel bei der Firma ZF in Saarbrücken lag in der Nacht auf Freitag (21. Februar) ein Radfahrer bewusstlos auf der Straße. Die Polizei hofft auf Zeugen, um den Fall aufzuklären. Denn der 52-Jährige selbst gab an, schon um 18 Uhr angefahren worden zu sein. Das würde bedeuten, er hätte stundenlang auf der Straße gelegen.



