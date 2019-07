Nächtlicher Einsatz auf A1 bei Saarbrücken : Psychisch kranker Mann geht mit Messer auf Polizei los

Saarbrücken Notruf in der Nacht auf Freitag (26. Juli): Ein Unbekannter marschiert über die Autobahn bei Saarbrücken-Von der Heydt – mit einer Waffe fuchtelt er herum.

Einen bewaffneten Mann haben Polizisten in der Nacht auf Freitag außer Gefecht gesetzt, der zuvor Ermittler bedroht hatte. Wie Polizeisprecher Georg Himbert am Morgen berichtet, waren seine Kollegen um 3.30 Uhr alarmiert worden. Ein Zeuge berichtete von einem Unbekannten, der auf der A1 bei Von der Heydt in Richtung Saarbrücken zu Fuß unterwegs sei. Er trage ein Messer bei sich und fuchtle damit wild herum.