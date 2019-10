Über 100 Teilnehmer bei Anti-Türkei-Demo : Polizei beendet Kurdendemo in der Saarbrücker Innenstadt

Polizei beendet Kurdendemo in der Saarbrücker Innenstadt

Kurdendemo am 9. Oktober vor der Europagalerie.

Saarbrücken Über 50 Einsatzkräfte der Polizei und der Bundespolizei waren am Sonntagabend notwendig, um die Demo aufzulösen.

Die Polizei wurde am späten Sonntagabend von Bürgern darauf aufmerksam gemacht, dass ungefähr 100 Kurden den Bahnhof stürmen sollen. Dabei sollen Gleise blockiert worden sein. Die Bundespolizei bestätigte die Anwesenheit der Kurden gegen 21.30 Uhr, ersuchte Unterstützung von der Saarbrücker Polizei. Die Gruppe soll sich zu diesem Zeitpunkt „laut grölend und hektisch mit Fahnen“, wie Bernd Eberlein, der Polizeihauptkommisar der Inspektion Saarbrücken-Stadt mitteilt, in Richtung Europagalerie weiterbewegt haben.

Die eingeschalteten Kräfte der Saarbrücker Polizei trafen in der Reichsstraße und der Bahnhofsstraße auf demonstrierende Kurden. Am Gustav-Regler-Platz fanden sich schließlich um die 130 Demonstranten zusammen. Eberlein berichtet vom Skandieren kurdischer Parolen, dem Schwenken von Fahnen und dem Versuch, die eigenen Identität mittels Kleidung zu verschleiern. Die Störungen durch die Gruppen seien so massiv gewesen, dass die Saarbrücker Polizei Unterstützung aus allen saarländischen Landesteilen erhielt. Auch eine Diensthundeeinheit wurde eingesetzt.