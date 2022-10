Baustelle in der Vorstadtstraße : Polizei sorgt im Alt-Saarbrücker Parkplatzstreit für eine Lösung

Revier am Ludwigsplatz stellt Parkplätze zur Verfügung, die Dienstfahrzeugen vorbehalten waren. Auch das gleicht den Verlust bisheriger Stellflächen aus.

Webentwickler Thomas Beckert von der Firma „Site Point“ wirbt für eine Bürgereingabe: „Bisher haben wir schon über 300 Unterschriften gesammelt, und es geht weiter“, sagt er. Beckert sagt, grundsätzlich habe er nichts gegen die Ampel und eine sichere Straßenquerung für Fußgänger. Die Stadt habe aber bei ihrem Bericht über die Ampelpläne nie gesagt, dass sie deswegen neun der 14 Parkplätze entferne. Das habe die Stadt erst in mit einem Brief kurz vor Baubeginn mitgeteilt. „Ich habe meinen Anwalt gefragt, ob alle Rechtsmittel ausgeschöpft wurden, aber noch keine Antwort bekommen. Eine Sammelklage gibt es laut Anwalt leider nicht in dieser Form, sonst wäre ich sofort dabei.“

Kontakt habe die Stadt auch mit der Polizei aufgenommen, die drei Parkzonen für Einsatzfahrzeuge an ihrer Dienststelle am Ludwigsplatz hat, dort aber nicht mehr so viel Parkraum benötigt. „Mit der Polizei haben wir uns abgestimmt. Die Dienststelle ist bislang nicht aufgegeben, und dies steht auch nicht kurzfristig in Aussicht. Freundlicherweise war die Polizei dennoch bereit, die Zahl ihrer Stellplätze zu reduzieren, da sie nicht mehr alle benötigt.“ In der Keplerstraße sollen künftig keine Dienstfahrzeuge mehr stehen, sondern nur entlang des Ludwigsplatzes. Vor dem Haus Keplerstraße 5 werden zunächst drei Bewohnerstellplätze und vor Haus Keplerstraße 3 (Richtung Vorstadtstraße) vier Kurzzeitparkplätze liegen. Diese werden ergänzt um zwei neue Kurzzeitparkplätze am Ende der Keplerstraße an einer der neuen Fußgängerfurten. Insbesondere die beiden neuen Kurzzeitstellplätze liegen günstig zu den Läden (ca. 30 Meter Fußweg) – wenngleich auch die Furt an der Signalanlage gequert werden muss.“