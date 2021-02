Party in Gaststätte : Polizei muss illegale Geburtstagsfeier in Saarbrücken auflösen

Die Beamten stellten 15 Gäste aus verschiedenen Haushalten und Landkreisen fest.

Am Samstagabend wurde die Polizei Saarbrücken-Stadt von Anwohnern darüber informiert, dass in einer Sporthalle in Saarbrücken eine Feier stattfinden würde. Als die Beamten an der Halle eintrafen, stellte sich heraus, dass die Party in einer angrenzenden Gaststätte im gleichen Gebäudetrakt stattfand. Wie die Polizei mitteilt, waren dort die Fensterscheiben abgedunkelt.