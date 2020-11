Verstöße gegen Corona-Regeln : Polizei löst Geburtstagsparty in Shishabar in Brebach auf

Saarbrücken Durch die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.30 Uhr eine Party in einer Shishabar in Saarbrücken-Brebach aufgelöst. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Nach Angaben der Polizei kann nach ersten Ermittlungen davon ausgegangen werden, dass mehreren Personen an diesem Abend die Gelegenheit gegeben wurde, eine Geburtstagsparty zu veranstalten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurden alle Türen verschlossen. Durch ein Fenster konnte noch die frische Glut zum Befeuern der Shishapfeifen festgestellt werden. Erst durch das Öffnen einer Notausgangstür durch die Polizei konnte sich Zutritt verschafft werden. Hier konnte die Polizei dann 15 Personen antreffen, welche die eigentlich konzessionierten Räume bei Eintreffen der Polizeikräfte verließen und sich dort versteckten. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden jegliche Ge -und Verbote aus der Rechtsverordnung wurden durch die Anwesenden ignoriert und missachtet.

Auf mehrmaliges Klopfen an der innenliegenden Tür zum eigentlichen Lokal wurde diese dann schließlich geöffnet, bevor auch diese von der Polizei aufgemacht werden musste. Ein verantwortlicher Schlüsselträger der Bar sowie eine weitere männliche Person konnten daraufhin angetroffen werden. Es konnten Beweismittel in Form schriftlicher Aufzeichnungen zu den Geburtstagsfeiernden sichergestellt werden.