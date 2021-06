Feuer in Saarbrücken : Polizeieinsatz wegen brennenden Blumenkübels

Saarbrücken Am Rathausplatz in Saarbrücken hat ein Blumenkübel lichterloh gebrannt. Das Problem: Er gehörte zu einer leerstehenden Wohnung und befand sich außen in etwa vier Metern Höhe.

In der Nacht auf Dienstag, 1. Juni, um 0 Uhr hat die Saarbrücker Polizei wegen eines brennenden Blumenkübels an einer Hausfassade ausrücken müssen. Anwohner hatten den Beamten das Feuer gemeldet, das an einem Anwesens am Rathausplatz in Saarbrücken in rund vier Meter Höhe brannte. Laut eigenen Angaben musste die Polizei sich Zutritt zu der derzeit leerstehenden Wohnung verschaffen, um an das Feuer zu kommen. Die Beamten selbst bekamen es schon in den Griff, die Feuerwehr sicherte kurz darauf die Situation. Was das Feuer ausgelöst hatte, ist bislang noch unklar. Die Betzenstraße musste für den Einsatz zeitweise komplett gesperrt werden, der rund 45 Minuten dauerte. An der Hausfassade erstand ein leichter Schaden. Ermittlungen zur Brandursache sind eingeleitet.