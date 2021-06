Fahrerflucht in Saarbrücken : Laster fährt nach Unfall einfach weiter

Beim Ausparken in Scheidt hat es gekracht. Doch da sich jemand mal wieder nicht seiner Verantwortung gestellt.

In der Straße „Im Flürchen“ in Saarbrücken hat ein bislang Unbekannter einen Unfall verursacht und ist danach abgehauen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Als ein Auto am Freitag, 4. Juni, um 9.35 Uhr rückwärts ausparken wollte, stieß ein Lastwagen gegen ihn, der gerade in Richtung Kaiserstraße unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, hielt der Lkw nicht an und setzte unbeirrt seine Fahrt fort. Der Gesamtschaden am Auto beträgt rund 3000 Euro.