Polizei eingeschaltet Unbekannte zerstören Israel-Flagge vor Rathaus in Saarbrücken – Staatsschutz ermittelt

Bürgermeisterin Barbara Meyer (Bündnis 90/Die Grünen) verurteilt derweil die Tat. „Antisemitismus ist abscheulich und hat keinen Platz in Saarbrücken.“ Die Solidarität mit den Menschen in Israel bleibe ungebrochen, wird Meyer in einer schriftlichen Mitteilung zitiert. Sie habe sich dementsprechend am Montag während eines Telefonats mit der Vorsitzenden der Synagogengemeinde Saar, Ricarda Kunger, geäußert.