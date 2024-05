Polizei im Einsatz Mehrere Demonstrationen ziehen heute durch Saarbrücken – worum es dabei geht

So startet in der Franz-Josef-Röder-Straße ein Marsch der Marihuana-Befürworter. Diese Demo ist Teil einer bundesweiten Aktion. So sollen in rund 30 Städten Menschen auf die Straße gehen. Sie fordern eine völlige Freigabe von Hanf-Pflanzen. Sie wollen, dass damit Cannabis legalisiert wird, was über die bisherige Gesetzesnovelle weit hinausgehen würde.