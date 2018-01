später lesen Podiumsdiskussion Podiumsdiskussion über europäisches Kulturerbe Teilen

(red) Das Frankreichzentrum der Saar-Uni lädt im Rahmen der deutsch-französischen Woche 2018 zu einer Podiumsdiskussion über das Thema „Was ist und was kann europäisches Kultur­erbe?“ ein. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr am Donnerstag, 25. Januar, im Rathausfestsaal Saarbrücken. Kulturschaffende und Kulturforscher aus Luxemburg, Frankreich und Deutschland werden über die im Titel gestellte Frage aus regionaler, deutsch-französischer und europäischer Perspektive diskutieren. Am Mittwoch, 24. Januar, findet in der Uni-Mensa zudem der „Spezialitätentag Frankreich“ statt.