Performance-Tanz im TiV : Wie können wir mit Plastik leben?

Saarbrücken Performance-Tanz der Plattform 3 im Saarbrücker Theater im Viertel.

Kunststoffe sind fester Bestandteil unseres Lebens geworden: als Gebrauchsgegenstände, Verpackung, in Kleidung und in Form von Mikroplastik in unserem Wasser, auf Äckern/Feldern, in der Nahrung und mittlerweile auch in unseren Körpern. Was erst als Fortschritt und Gewinn durch die Langlebigkeit gefeiert wurde, ist nun Fluch und Ursache einer der größten Umweltverschmutzungen unseres Planeten.