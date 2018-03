später lesen Reformation Pionierinnen von der Reformation bis heute Teilen

Die Reformation war keine reine Männersache. Das bezeugt eine Ausstellung, die vom 20. März bis 6. April in der Ludwigskirche Saarbrücken zu besichtigen sein wird. Unter dem Titel „Reformatorinnen. Seit 1517“ werden Rolle und Einfluss von Frauen auf die Evangelische Kirche anhand von 17 ausgewählten Lebensläufen näher beleuchtet. Eröffnet wird die Ausstellung am Dienstag, 20. März, um 18 Uhr. Zur Einführung hält Joachim Conrad einen Vortrag zum Thema „Reformatorinnen von Katharina von Bora bis Ida Obenauer“. Dabei wird er auch eine evangelische Pionierin aus der Region vorstellen. In der Ausstellung sind nicht nur Reformatorinnen im eigentlichen Sinne dabei, sondern auch evangelische Reichsfürstinnen und Ehefrauen bekannter Reformatoren wie Katharina Luther, die ihre Partner tatkräftig unterstützten.