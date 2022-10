Flugausfälle bei Lufthansa-Tochter : Piloten-Streik bei Eurowings: Was das für Mallorca-Urlauber am Flughafen Saarbrücken bedeutet

Piloten-Streik bei Eurowings: Was das für Mallorca-Urlauber am Flughafen Saarbrücken bedeutet

Streik bei Eurowings: Die Gesellschaft bietet von Saarbrücken Flüge nach Mallorca. (Aufnahme vom Flughafen in Hamburg) Foto: dpa/Bodo Marks

Saarbrücken Die Vereinigung Cockpit hat zu einem dreitägigen Streik bei der Luftlinie Eurowings aufgerufen. Bis einschließlich Mittwoch soll der Ausstand dauern. Die Gesellschaft bietet auch Flüge von und nach Saarbrücken an. Worauf sich Kunden einstellen müssen.

Airline-Verantwortliche rechnen damit, dass allein an diesem Montag von etwa 400 vorgesehenen Flügen etwa 170 ausfallen. Besonders betroffen sollen die Flughäfen in Düsseldorf mit etwa 100 Starts und Landungen sowie 30 in Hamburg.