Gastronomie : Weil Essen kein System ist

Pietro Angelini, bekannt als „Pepe“, in seiner Küche. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Pietro Angelini kocht seit 20 Jahren in seinem italienischen Restaurant im Nauwieser Viertel.

Pietro Angelini wähnt sich in der Pubertät. Er ist zwar 63 Jahre alt, aber im Kopf, sagt er, sei er noch nicht erwachsen. Obwohl er schon viel erlebt hat. Sein Leben, sagt er, würde „ein Buch füllen, das kein Autor schreiben kann“. Beginnen wir mit dieser Geschichte also der Übersichtlichkeit wegen zu einem Zeitpunkt, als Pietro Angelini die 40 schon überschritten hatte.

Das Café, das er in der Diskontopassage betrieb, war nicht ganz das, was er gerne machen wollte im Leben. Das Nauwieser Viertel interessierte ihn. Irgendwann ist er ins Café Max am Nauwieser Platz gegangen und hat den Wirt dort gefragt, „ob er es abgeben will“, erinnert sich Pietro Angelini. Die Antwort sei erstmal „Nein“ gewesen. „Aber dann kam doch irgendwann der Anruf mit der Frage, ob ich noch Interesse habe“, erzählt Angelini. Ja, hatte er.