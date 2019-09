Pin it up : „Pictures of Pop“ im Café Pikant

Saarbrücken () Im Rahmen des Ausstellungs-Festivals „Pictures of Pop“ wird am Donnerstag, 12. September, 18 Uhr, die Ausstellung „Pin it up“ von Elena F. Barba und Thomas Quinten im Café Pikant, Eisenbahnstraße 45, eröffnet.

