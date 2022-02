Neue Saar-Liebe : Berühmte Konzertpianistin Anny Hwang und Saarbrückens Wirtschaftsdezernent Tobias Raab sind ein Liebespaar

Info

Die Wahl-Berlinerin Anny Hwang ist im Saarland aufgewachsen. Ihre Karriere als Pianistin begann sie bereits in jungen Jahren. Mit 16 gab Hwang ihr Debütkonzert mit dem National Orchestra Kiew Ukraine in Kiew und spielte mit 17 Jahren ihre erste CD im Cloef-Atrium ein, wo sie eine Woche davor noch ein Solo-Recital im voll besuchten Saal gab. Die CD-Einspielung wurde durch das saarländische Kulturministerium gefördert. Mehr CD-Einspielungen folgten erfolgreich danach, von denen auch einige, in Zusammenarbeit mit dem Saarländischen Rundfunk und der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, entstanden sind.

Sie gewann vor ihrem Musikstudium in Salzburg und an der HfM Saarland bereits zahlreiche nationale und internationale Preise. Nichtsdestotrotz setzte sie ihr Musikstudium in Berlin und Paris fort. Im Jahr 2017 hatte sie ihr Konzertexamen im postgradualen Studiengang mit Auszeichnung abgelegt. Seitdem führt sie eine Vollzeit-Karriere und das Leben als professionelle Konzertpianistin weiter.