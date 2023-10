RTL+-Show „Temptation Island VIP“ „Ein polnischer Gigolo“ – Saarländer macht bei Dating-Show mit

Der Saarbrücker Phillip Mandla macht aktuell bei der vierten Staffel von „Temptation Island VIP“ mit, die man online auf RTL+ schauen kann. Der Saarbrücker soll dort als „Verführer“ vier Promi-Frauen um den Finger wickeln. Der Clou: Die Frauen sind eigentlich vergeben. Zusammen mit ihren Partnern wollen sie in der Show ihre Beziehung testen. Dafür leben sie zwei Wochen lang in getrennten Luxus-Villen mit je zwölf attraktiven Singles zusammen. Diese sogenannten Verführer und Verführerinnen versuchen natürlich alles, die Versuchung so hoch wie möglich zu halten und die Promis aus der Reserve zu locken. Am Ende zeigt sich dann, welche Partnerschaft der Beziehungsprobe standhalten konnte.