Töpferscheibe statt Kamera : „Hahn im Korb“ in der Keramik-Szene

Altenkessel Philippe Fouché tauschte im Ruhestand die Kamera gegen die Töpferscheibe und eröffnete 2018 mit seiner Frau Meggi ein Atelier.

„Töpfern war nie mein Hobby“, dafür fehlte schlicht die Zeit. Der Ur-Impuls ging von Meggi aus, erinnert sich der Gastgeber. Damals war die aus dem Allgäu stammende Lehrerin gerade schwanger und musste um den runden Bauch herum auf die Töpferscheibe greifen. „Ein Freund am Atlantik hat mir dann die Technik gezeigt.“ Das war in den 80er Jahren. Es folgten sporadische Annäherungen. Erst der Ruhestand ermöglichte dem Wahlsaarbrücker eine intensivere Beschäftigung. Nach Jahrzehnten mit Provisorien – Töpferscheibe in der Küche, Brennofen im Keller – suchte er nach einer Atelier-Werkstatt. Zwei Jahre erfolglos, bis gute Freunde, die Forsthausbewohner Liz und Jörn Wallacher, sie an den Waldesrand lotsten. Bis zu vier Stunden täglich hält sich Fouché hier auf. Die Ideen für seine Unikate entstehen daheim am Frühstückstisch. Schon früher plante er seine Dokus dort beim Kaffee „aus einer Tasse, die ich liebe“: was er wie filmen will, welche Fragen er stellt und so weiter. Seine Interviewpartner waren oft Kunsthandwerker, Gitarrenbauer oder Glasbläser etwa, mit denen er sich identifizierte. „Das wär’s gewesen“ – statt des ungeliebten Germanistikstudiums, hat der Journalist oft gedacht.