Saarbrücken Nachdem die Heimaufsicht beim Sozialministerium einem ambulanten Pflegedienst im nördlichen Saarland mit einem Beschäftigungsverbot für eine vorbestrafte Pflegekraft gedroht hat, zog der Arbeitgeber Konsequenzen: Er trennte sich von dem Mitarbeiter und kam damit einer entsprechenden behördlichen Verfügung zuvor.

Das Ministerium wurde offenbar nach einem anonymen Hinweis auf den Fall aufmerksam. Nach Informationen unserer Zeitung betreute der als Pfleger eingesetzte Mitarbeiter im ambulanten Dienst betagte und wohl teils verwirrte Patienten. Der Mann soll zuvor eine mehrjährige Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs von mehreren Kindern verbüßt haben. Diese Taten geschahen, so heißt es, vor Jahren im benachbarten Rheinland-Pfalz. Er kam angeblich vorzeitig auf freien Fuß und erhielt demnach die Bewährungsauflage, sich von Kindern und Jugendlichen fernzuhalten. Unklar scheint, ob der Vorbestrafte sich bei seiner Pflegetätigkeit überhaupt an diese Vorgaben halten konnte, wenn beispielsweise Kinder in den Familien der zu Pflegenden lebten.