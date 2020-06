Porträt : Wenn Papageno nicht singen darf . . .

Saarbrücken Wie der Tenor Peter Schöne und die Regisseurin Barbara Schöne gemeinsam Wundersames in der Corona-Zeit kreierten.

Bisweilen scheint aber auch die Produktionsseite davon zu profitieren: „Das Ganze hat viel Spaß gemacht und uns geholfen uns arbeitend zu fühlen“, erzählen die Schönes, „das Herunterfahren von 100 auf null war eine schwere Geschichte, schließlich ist Künstler kein Beruf, den man um 18 Uhr ausmacht“. Beide sprechen energisch, mit Nachdruck. So als hätte es in den letzten Wochen wenig Gelegenheit gegeben, alles mal rauszulassen.

Mal seien sie traurig gewesen, mal haben sie versucht die Krise mit Humor zu nehmen. Die drei Videos sind eine Art Spiegel dieser Phasen. Sie sind aber auch Chronik eines Lernprozesses in Sachen Videogestaltung und -umsetzung. Haben die Schönes beim Corona-Quintett Peter Schöne „nur“ vermehrt, taucht er in „Das Barbirus-Virus“, einer humoristischen, eingängigen, pandemietauglichen Umschreibung der Barbier-Arie aus Rossinis „Der Barbier von Sevilla“ als grell leuchtendes Virus auf.

Das heimische Bad wurde dafür zum Mini-Aufnahmestudio. Samt Greenscreen. Das sei ihnen von Anfang an wichtig gewesen, sagen die Schönes, die Möglichkeiten der digitalen Welt zu nutzen, sich zu verdoppeln und zu verfünffachen und nicht bloß das zu zeigen, was normal im stillen Kämmerchen passiert – wie man es in so vielen kulturellen Streaming- und Videoformaten beobachten konnte.