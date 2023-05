Vor dem Festival Perspectives: Zwei Brüder und ihr Stück „Bitbybit“ Perspectives-Festival zeigt Zähne: Achtung! Bissige Brüder

Simon: Am Anfang hatten wir keine Ahnung, wie wir damit umgehen sollten. Dann hat Vincent einfach seinen Gürtel genommen, wir haben ihn an der Decke befestigt und hineingebissen. Gleichzeitig versuchten wir, unsere Beine zu heben. Das war unmöglich, haha. Anschließend sagte ein Freund, wir sollten lieber sofort damit aufhören, weil wir sonst Gefahr liefen, unsere Zähne einzubüßen.

Vincent: Die Suche nach der richtigen Technik war nicht einfach, weil die wenigen Leute, die wir trafen, ihr Geheimnis um das Stahlgebiss nicht lüften wollten.

Simon: Nach einigen Monaten Recherche gelang es uns, unser erstes Gebiss herzustellen. Das erste Mal, dass ich mich an meinen Zähnen aufgehängt habe, tat es so weh, dass ich die ganze Sache infrage gestellt habe. Zum Glück ging es nach einigen Wochen Training schon besser.

Vincent: Ganz am Anfang sind wir sogar mit Kopfschmerzen morgens aufgewacht, weil unsere Kopfmuskeln dermaßen angespannt waren.