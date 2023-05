Das Musikprogramm beim Festival Perspectives 2023 Konzerte bei den Perspectives: Zwischen Batschkapp, Brel und TripHop

Vier Konzerte und Clubnächte mit Tanz bis zum Morgengrauen im Sektor Heimat verspricht das Clubprogramm des Festivals Perspectives. Doch das ist noch längst nicht alles. Umsonst und draußen und für die ganze Familie tritt etwa am Pfingstmontag , 29. Mai, in der Konzertmuschel des Deutsch-Französischen Gartens die Band namens „La Gâpette“ auf – was man wohl mit Schiebermütze oder Batschkapp übersetzen könnte.