Tanzcamp beim Festival Perspectives „Fragil“, hier wird die Zerbrechlichkeit der Welt getanzt

Im Rahmen des Festivals Perspectives gibt es diesmal auch wieder das Tanzcamp, zu dem Jugendliche aus aller Herren Länder anreisen. In diesem Jahr wird sich ihr Tanzprojekt mit den Themen Umwelt und Zerstörung befassen. „Fragil“ wird in einem Zelt an der Montessori Gemeinschaftsschule in Friedrichsthal aufgeführt.

22.05.2023, 17:20 Uhr

"Fragil", zerbrechlich erscheint ihnen ihre Zukunft: 60 Jugendliche tanzen und campen im Rahmen von Perspectives. Foto: Vinalon/Christopher James Vinalon

Von Nicole Baronsky-Ottmann

Schon seit 2013, seit genau zehn Jahren, veranstaltet Heiner Buchen und sein Team jedes Jahr ein internationales Tanzcamp für Jugendliche und junge Erwachsene. Obwohl der frühere Pastoralreferent des Dekanats Saarbrücken seit letztem Herbst im Ruhestand ist, hat sich daran auch in diesem Jahr nichts geändert – außer der Trägerschaft. „Träger des Tanzcamps ist jetzt das Café Exodus. Aber sonst ist alles geblieben, wie es war“, sagt er.