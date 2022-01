Das Festival Perspectives 2022 kündigt sich an : Tschechows Möwe erobert Social Media

Mit allen Mitteln, die das digitale Leben heute bietet, macht das Kollektiv punkt.live Theater. Foto: punktlive

Saarbrücken Vorfreude ist schön, aber Vorgeschmack noch schöner. Das dachten sich auch die Macherinnen des Festivals Perspectives und verheißen schon vor dem eigentlichen Festival einige besondere Theater-Produktionen. Auftakt ist mit einem Tschechow, wie man ihn wohl noch nie sah.

„Wir haben keinen Plan B“, sagt Marion Touze, „das Festival soll in Präsenz stattfinden“. Die Pressefrau der Perspectives ist voller Optimismus. Im Juni, vom 2. bis 11., wird das deutsch-französische Theaterfestival mit Publikum vor Ort stattfinden. So ist der Plan. „Sollte etwas schiefgehen, werden wir natürlich reagieren. Aber Stand Januar planen wir eine normale Ausgabe“.

Wobei, was ist schon normal in diesen Zeiten? Natürlich hat das Team bei der Planung mögliche Corona-Maßnahmen im Hinterkopf. Allzu kleine Räume will man schonmal nicht bespielen. Und es wird auch Programm im Freien geben. Aber Festivalchefin Sylvie Hamard und ihre rechte Hand Martha Kaiser schauen sich gerade „extrem viele Stücke an“, sagt Marion Touze. „Und sie legen den Fokus nicht nur auf Stücke mit ein oder zwei Darstellern“. Die Perspectives 2022 sollen „so normal wie möglich“ werden. „Wir brauchen den Optimismus, um voran zu kommen“.

Info Das Festival Perspectives lädt zu monatlichen Treffen Auftakt der „Prä-Perspectives“ ist am Montag, 7. Februar, 20 Uhr, mit „möwe.live“ vom Kollektiv punktlive. Das Stück wird außerdem nochmal am Montag, 7. März, 20 Uhr, gespielt. Karten gibt es über www.festival-perspectives.de Weitere Veranstaltungen mit noch nicht offiziell spruchreifen Live-Produktionen sind am 28. April und am Samstag, 7. und Sonntag, 8. Mai. Die Veranstaltung im Mai wird in Metz in Zusammenarbeit mit dem Centre Pompidou stattfinden. Dass saarländische Publikum kann im Shuttle-Bus fahren. Am Dienstag, 17. Mai, beginnt die Filmreihe „Séléction Perspectives“ in Zusammenarbeit mit dem Kino Achteinhalb. Weitere Termine sind hier der 24. und der 31. Mai. vom 2. bis 11. Juni findet dann das Festival Perspectives statt.

Aber etwas wird dann doch in jedem Fall anders. Die Perspectives mäandern erstmals ins Jahr hinein. Mit einigen kulturellen Vorspeisen will man dem Publikum Appetit aufs Festival im Juni machen. Damit der eine oder die andere, die vielleicht noch etwas ängstlich sind, ihre Scheu ablegen. „Wir wünschen uns, dass die Leute wieder in die Säle kommen“, sagt Marion Touze. Im Staatstheater klappt es ja auch schon. Geimpft und mit Maske läuft der Betrieb hier fast normal. Alles eine Frage der Gewohnheit.

Diese Gewohnheit wollen sie beim Perspectives-Festival nun mit ihren Prä-Perspectives herbeiführen. Jeden Monat, bis zum Festivalbeginn im Juni, wird es mindestens eine Veranstaltung geben, „damit die Leute wissen, wir sind da. Wir wollen den Motor anmachen, eine Dynamik schaffen“, sagt Marion Touze. Die Termine stehen schon fest (siehe Info), aber nicht alle Stücke. „Es werden aber Stücke und Produktionen sein, die wir mögen und mit unserem Publikum teilen möchten.“

Der Auftakt ist am Montag, 7. Juni, mit dem Kollektiv Punktlive. Dessen Regisseurin Cosmea Spelleken wurde gerade von der Zeitschrift Theater heute zur besten Nachwuchsregisseurin gekürt. Perspectives-Freunden ist das Kollektiv bereits bekannt. Im letzten Jahr demonstrierten sie nämlich bei der digitalen Ausgabe der Perspectives, was in diesem Format alles möglich ist. Mit „Werther live“ lieferten sie eine berückend zeitgemäße Version des Goethe-Klassikers.

Diesmal haben sie sich einen weiteren Klassiker vorgenommen. Tschechows „Die Möwe“ wird zu „möwe.live“ und zum digitalen Live-Theater. „Sie wollen als Kollektiv das digitale Theater weiterentwickeln“, sagt Marion Touze. Und das tun sie so überzeugend, dass das Festival als Ko-Produzent fürs neue Stück angetreten ist. „möwe.live“ beginnt da, wo Tschechows Original schon beinahe endet. „Es ist ein Weiterdenken von Tschechow“, meint Marion Touze.

Die einstmals Liebenden treffen sich – digital natürlich – und erinnern sich an ihren schicksalhaften Sommer. „Dabei sind alle Figuren auf allen sozialen Kanälen unterwegs“, sagt Marion Touze. Und auch das Publikum kann zum Beispiel via Instagram nebenbei mit allen kommunizieren. Das Stück wird live gespielt, aber „die Mitglieder des Kollektivs sitzen in sechs verschiedenen Städten und spielen live vor dem eigenen Laptop“.

Sogar die Debatte „Digitales Theater gegen Live-Theater“ wird im Stück thematisiert. Denn die Figuren bei Tschechow bieten sich an für diese, auch Generationen prägende, Frage. Wobei nicht nur der Geburtsjahrgang prägt, sondern wohl auch das Geburtsland. Denn in Frankreich, erzählt Marion Touze, ist man dem digitalen Theater gegenüber wesentlich zurückhaltender und kritischer als in Deutschland. Umso besser, dass „möwe.live“ dank der Perspectives zum ersten Mal mit französischen Untertiteln läuft und so auch französischem Publikum die Öffnung der Welt ins Digitale möglich wird.

Erinnerung an unbeschwerte Sommertage. In "Möwe.live" arbeitet das Kollektiv punktlive auch mit filmischen Einblendungen. Foto: punktlive