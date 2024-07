Ausstellung von Paul Grodhues im KuBa Im Eishaus: Paul Grodhues lässt Kunst schmelzen

Saarbrücken · Er lebt in Barcelona und studiert in Saarbrücken an der HBK. In seiner Ausstellung im Kulturzentrum KuBa führt Paul Grodhues ebenfalls sehr verschiedene Bilder zusammen. Für ein Werk kommt man aber jetzt schon zu spät.

29.07.2024 , 16:19 Uhr

"Without Your Loves it's a Honkey-Tonk Parade" heißt dieses Bild von Paul Grodhues, das in der Ausstellung hängt. Foto: KuBa/Paul Grodhues

Von Nicole Baronsky-Ottmann