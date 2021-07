Serie Der Betrieb von nebenan: Kaufhaus YaaYaa in Saarbrücken : Die Frau, die Fröhlichkeit im Laden mag

Serie Der Betrieb von nebenan: Kaufhaus YaaYaa in Saarbrücken

Saarbrücken In einer Serie befragen wir Inhaber kleiner Geschäfte und Firmen zu ihrem Alltag. Heute: Patricia Raven.

Patricia Raven betreibt ihr Geschäft seit gut 17 Jahren am St. Johanner Markt. Wir sprachen mit ihr über das Sortiment und ihre Unternehmensphilosophie.

Was bietet Ihr Geschäft an?

Raven: „YaaYaa – Das kultigbunte Kaufhaus!“ im Herzen der Stadt Saarbrücken bietet viele bunte, besonders ausgefallene Aufpepp-Vitamine für den Wohn- und Schenkalltag an. Von Haushaltswaren, Postkarten und Spielwaren, über Schmuck, Glücksbringer, Taschen und mehr von kleinen Labels.

Raven: Mein Geschäft gibt es seit April 2004 am St. Johanner Markt. Die Mitarbeiterzahl ist wechselnd. Teils waren wir im Weihnachtsgeschäft zu siebt im Einsatz – mit Aushilfskräften. Zurzeit habe ich aufgrund der Pandemie nur eine Mitarbeiterin, die leider gerade im Urlaub ist. Meine Familie springt aber ab und an mit ein. Mein Sohn macht im Rahmen der Fachoberschule ein Praktikum bei uns, und eine Freundin dekoriert die Fenster. Da ist noch Potenzial nach oben.

Was ist Ihnen für Ihre Arbeit in Ihrem Betrieb besonders wichtig?

Was ärgert Sie bei Ihrer Arbeit?

Raven: Schwierige Frage, zu der mir erst einmal nichts einfällt. Es gibt tatsächlich schwierige Punkte, wie Preiserhöhungen, Lieferschwierigkeiten und auch in meiner Branche Konkurrenz von günstigeren Online-Anbietern. Finanziell für uns Einzelhändler allgemein auch die sehr ungünstigen Konditionen bezüglich der Corona-Hilfen und Unterstützungen. Aber mit zu viel Ärger mag ich mich nicht aufhalten, das kostet zu viel Kraft und Zeit. Es macht mehr Sinn, sich auf das zu richten, was geht, was Freude und Sinn macht.