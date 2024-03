Serie Wintergemüse – Gesund und lecker Pastinaken-Dreierlei sorgt für Gaumenfreuden

Es war vor langer Zeit in Vergessenheit geraten, doch jetzt feiert das Wintergemüse Pastinaken eine Renaissance in der Küche. „Es ist ein vielseitiges Gemüse, das sich in vielen Konsistenzen genießen lässt, knackig, geschmort oder weich und cremig“, schwärmt Sebastian Becker, Inhaber des Wirtshauses Unter der Linde in Saarbrücken-St. Arnual. Zusammen mit Küchenchef Cyrille Faivre serviert er bei unserem Besuch in dem traditionsreichen Haus am St. Arnualer Markt ein Dreierlei von der Pastinake. Zur gebratenen Barberie-Entenbrust gibt es das Gemüse geschmort, als Püree und als Chips. „Der leicht nussige Geschmack der Pastinake passt sehr gut zu Ente, aber auch zu Fisch“, erklärt Cyrille Faivre.