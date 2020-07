Beleidigt und mit Flaschen beworfen : Party am Saarbrücker Staden eskaliert

(Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarbrücken Am Samstagabend ist eine nicht angemeldete Party am Staden in Saarbrücken eskaliert. Polizeibeamte wurden beleidigt und mit Flaschen beworfen.

Wie die Polizei-Inspektion (PI) Saarbrücken-Stadt am Sonntagmorgen mitteilte, ist eine nicht angemeldete Feier am Staden in Saarbrücken eskaliert. Dabei wurden Polizeibeamte beleidigt und außerdem mit Flaschen beworfen.

Nach Angaben der Polizei hätten sich am Samstagabend, 18. Juli, gegen 22.30 Uhr nach einem Social-Media-Aufruf ungefähr 150 Feierwütige auf der Liegewiese befunden. Über Lautsprecher sei Musik abgespielt worden und die Menschen hätten „erheblich Alkohol konsumiert“. Des Weiteren stellten die Beamten vor Ort fest, dass die Corona-Abstandsregeln und Hygienevorschriften nicht eingehalten wurden. Als die Feiernden die Polizei entdeckten, mussten sich die Polizisten massive Beleidigungen anhören.

Mittels Lautsprecherdurchsagen wurden die Partygäste auf die gültigen Bestimmungen hingewiesen und aufgefordert, diese zu beachten. Die Beleidigungen und Schmährufe nahmen daraufhin deutlich zu. Gegenstände – hauptsächlich Flaschen – flogen in Richtung der Polizei.

Laut Polizei konnte eine weitere Eskalation der Lage verhindert werden, als deutlich mehr Einsatzkräfte vor Ort erschienen waren und die Party via Lautsprecheransage beendet wurde.