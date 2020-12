In Saarbrücken : Parkscheinautomaten sind ab 30. Dezember außer Betrieb

Saarbrücken Um Vandalismusschäden durch Feuerwerkskörper in der Silvesternacht vorzubeugen, sind die Parkscheinautomaten in Saarbrücken von Mittwoch, 30. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 3. Januar 2021, außer Betrieb.

Um die Ansammlung größerer Menschenmengen zu vermeiden, gilt zusätzlich in der Silvesternacht ein Feuerwerksverbot in bestimmten öffentlichen Bereichen. Plakate in der Stadt weisen auf die Verbotszonen hin. Die Automaten werden am Montag, 4. Januar, im Laufe des Tages wieder in Betrieb genommen, teilt die Stadtpressestelle mit.