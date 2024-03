Mitten in der City Wegen technischen Defekts - hier ist das Parken in Saarbrücken heute gratis

Saarbrücken · Vor noch gar nicht allzu langer Zeit hat es das schon einmal gegeben: In einem in Saarbrücken zentral gelegenen Parkhaus kostete es nichts, sein Auto abzustellen. An diesem Samstag das gleiche Bild. Was es damit auf sich hat.

23.03.2024 , 16:23 Uhr

Zurziet gibt es einen zentralen Punkt in Saarbrücken, wo es möglich ist, kostenlos zu parken. (Symbolbild) Foto: dpa/dpaweb/Rolf Vennenbernd