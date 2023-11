Mitten in der City Dieser coole Laden kommt bald nach Saarbrücken

Es werden auch passende Accessoires wie etwa Kannen, Trinkflaschen, Tassen und Tee-Zubehör angeboten. Spannende Einblicke in die Teekultur verspricht das Unternehmen bei Verkostungen. Und wie der Name schon verrät, werden im „Paper & Tea“ auch Papierwaren verkauft, wie etwa Kunstdrucke, Notizbücher oder Grußkarten, an denen das Unternehmen laut der Webseite einen ebenso hohen Qualitätsanspruch hat wie an den angebotenen Tees.