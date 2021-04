Paket-Fake : Saar-Polizei warnt vor Betrugs-SMS

Saarbrücken Die saarländische Polizei warnt vor einer Betrugsmasche per Kurznachricht („Smishing“). So erkennen Sie die Betrugsmasche direkt.

Die Polizei im Saarland und insbesondere das Dezernat für Cyberkriminalität warnen vor einer Betrugsmasche per Kurznachricht („Smishing“). Dabei handele es sich vermehrt um Anfragen von Handybesitzern, denen die Zustellung eines Pakets per SMS in Aussicht gestellt wurde. Hierbei könne es sich um betrügerische SMS handeln. Das Dezernat für Cyberkriminalität informiert daher über verschiedene Schutzmaßnahmen.