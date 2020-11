Atelierbesuch : Auch ein Künstler lebt von seiner „Ware“

Gut behütet: O.W. Himmel in seinem Atelier, einem Container im Garten in Köllerbach, gut bewacht vom vierbeinigen Assistenten Leo. Foto: Rich Serra

Saarbrücken Er ist vielleicht einer der am besten vernetzten Künstler der Region: O.W. Himmel hat neben der Kreativität auch eine unbekümmerte Vermarktungs-Fähigkeit.

Wie etwa das „Krenkel-Himmel-Kunst-Care-Paket“. Das hat Himmel gemeinsam mit seiner Frau Katharina Krenkel entwickelt, um dem Kunst-Entzug in der Pandemie entgegen zu wirken. Wer eine Mail mit dem Betreff „ich bin kunstbedürftig“ an die beiden mailt, bekommt ein Überraschungspaket voll echter Kunst für zuhause. Einen festen Kaufpreis gibt es nicht, jeder zahlt was er kann oder will.

www.owhimmel.de