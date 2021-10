Verkehrsengpass in Saarbrücken : Ärger über Stau im Berufsverkehr – wie lange die Bauarbeiten am Kreisel in St. Arnual noch dauern

Die Arbeiten am Kreisverkehr in Saarbrücken-St. Arnual: Verkehrsbehinderungen besonders im Berufsverkehr sind weiterhin angesagt. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Arbeiten am Kreisverkehr in Saarbrücken-St. Arnual schreiten voran. Doch bis alles fertig ist, kommt es auch im Umfeld zu Behinderungen. Autofahrer ärgern sich täglich über den Stau im Berufsverkehr. Wie lange dauern die Bauarbeiten noch?

Schon seit Anfang September müssen Autofahrer in der Saarbrücker Innenstadt mit Behinderungen besonders im Berufsverkehr klarkommen. Der Grund dafür: umfangreiche Bauarbeiten am Verkehrskreisel in St. Arnual. Das hat unter anderem Auswirkungen auf die Anbindungen an die Stadtautobahn 620 sowie das Gewerbegebiet Ostspange. Damit sind auch die Zufahrten zum Klinikum auf dem Winterberg betroffen.

Wenn's nach Plan geht, soll bis Anfang November alles abgeschlossen sein. Und ist das Projekt im Plan? „Bisher haben wir keinen Grund, daran zu zweifeln“, sagt Klaus Kosok von der zuständigen Autobahn-Gesellschaft. Verzögerungen gebe es bislang nicht. So sollen Arbeiter mit dem zweiten Bauabschnitt pünktlich nach dem Umbau der Umleitungen am Montag, 4. Oktober, losgelegt haben. Seitdem gelten bis voraussichtlich Ende Oktober neue Strecken an der Baustelle vorbei.

Hier ein Überblick über die geänderten Routen:



● A 620: Wer von Homburg kommt und ins Industriegebiet Ost will, nimmt die Abfahrt Güdingen und fährt über die Brebacher Landstraße.

● A 620: Aus Richtung Saarlouis ins Industriegebiet Ost geht's vorläufig über die Abfahrt Fechingen oder Güdingen und dann via Brebacher Landstraße.

● A 620: Von Homburg nach Saarbrücken-St. Arnual geht es nun vorerst über die Abfahrt Bismarckbrücke.

● Industriegebiet Ost: Auf die A 620 und nach St. Arnual führt der Weg über die Brebacher Landstraße zur Anschlussstelle Güdingen oder von dort weiter über B 51 und B 406.

● St. Arnual: Die Fahrt zur A 620 und zum Industriegebiet Ost führt entsprechend in umgekehrter Richtung.