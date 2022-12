Verein, Investor, Architekt : Neuer Osthafen in Saarbrücken – So sehen die konkreten Pläne aus

Neuer Osthafen in Saarbrücken – So sehen die konkreten Pläne aus

So bunt und vielfältig wie hier auf dem Archivbild zum Festival Perspectives soll es kulturell in einigen Jahren am Osthafen in Saarbrücken zugehen. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Aus grauem Beton am Osthafen in Saarbrücken soll ein buntes Zentrum für Kultur werden. Jetzt gaben die Initiatoren weitere Details bekannt. Der Stadtrat hatte im Mai dem generellen Plan zugestimmt.

Sukzessive gehen die Planer heran, die Pläne für ein dauerhaftes Kulturzentrum am Osthafen in Saarbrücken umzusetzen. Nach ersten Details im Mai haben die Beteiligten jetzt weitere Details vorgelegt.

So präsentierten der Sektor-Heimat-Verein, das Saarbrücker Solarunternehmen Greencells sowie der Architekt den Zeitplan. Am Montagabend, 19. Dezember, ging es außerdem um die konkrete Gestaltung des Rhenania-Gebäudes. Der graue Betonkomplex ist zentraler Teil des Gesamtgeländes.

Das sind die Pläne für den Osthafen in Saarbrücken

Kulturschaffende sollen das Haus nach der kompletten Umgestaltung als ihren Raum beziehen. Dazu soll das ehemalige Bürogebäude aufgebrochen werden, hieß es am Abend. So werde es See-Containern nachempfunden, um den Eindruck eines Hafens an der Saar in Saarbrücken zu erhalten. Sie sollen unterschiedlich groß werden. Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage geplant. Die Planer nannten es am Abend Fischernetz.