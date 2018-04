später lesen DFG Osterhase bringt Kindern viele Leckereien FOTO: BeckerBredel FOTO: BeckerBredel Teilen

Ostersonntag im Deutsch-Französischen-Garten zu verbringen, ist für viele Saarländer und französische Besucher eine Tradition. Auch in diesem Jahr eröffnete Oberbürgermeisterin Charlotte Britz unter musikalischer Begleitung der Formation Mama Said die Veranstaltungssaison im DFG, und auch die Kinder durften sich freuen. Denn es gingen nicht nur die beliebten Freizeiteinrichtungen, wie Minigolf, die Kleinbahn und die Seilbahn wieder in Betrieb, sondern es waren auch zwei Osterhasen in den DFG gehoppelt, um den Kindern kleine Leckereien zu bringen. Die „Osterüberraschung“ wurde wie in den vergangenen Jahren von der Landeshauptstadt organisiert und sorgte für große Freude bei Groß und Klein. Von Becker & Bredel