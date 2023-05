Beliebte Veranstaltung Orientalischer Markt in Burbach: „Jedes Jahr gibt es etwas Neues“

Diouf Mara kommt schon seit Jahren auf den orientalischen Markt in Burbach, um seine Waren zu verkaufen. An seinem Stand gab es Körbe von einem Frauenprojekt aus dem Senegal und Keramikprodukte aus Kapstadt. „Es macht sehr viel Spaß, hier Afrika zu vertreten. Ich will ein neues Gesicht von Afrika zeigen und die Klischees korrigieren“, sagt Mara. Die Tassen und Teller an seinem Stand sind in Handarbeit gefertigt und Spülmaschinen- und Mikrowellen-tauglich.