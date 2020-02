Konzert : Orgelrastkonzert in der Caritasklinik

Der Förderverein Orgelrast lädt am Sonntag, 1. März, 17 Uhr, zu einem Sonderkonzert der Reihe „Orgelrast“ ein – in der Kapelle des Caritasklinikums St. Theresia, Rheinstraße 2. In Zusammenarbeit mit der Katholischen Krankenhausseelsorge gibt es ein Konzert mit der peruanischen Grupo Siembra aus Lima.



