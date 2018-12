später lesen Konzerte und Podien in der Musikhochschule Zwei neue Konzerte in der Musikhochschule Teilen

In der Hochschule für Musik (HfM) stehen Konzerte an. Am Donnerstag, 13. Dezember, wird es ein Orgel-Prodium mit dem Orgelklassen der HfM geben. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 19 Uhr. Am Freitag, 14. Dezember, tritt um 18 Uhr die Klavier-Kammermusikklasse um Tatevik Mokatsian auf. red