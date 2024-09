Orchestre symphonique SaarLorraine in Dudweiler Orchestre symphonique SaarLorraine lässt Mozart leuchten

Es ist schon gute Tradition der VHS des Regionalverbandes, im September eines jeden Jahres den Beginn des neuen Studienjahres unter den Klängen eines Symphonieorchesters musikalisch einzuläuten. Ausgerichtet wurde die gut besuchte Veranstaltung wie auch in den Jahren zuvor in der VHS-Außenstelle Dudweiler im dortigen Bürgerhaus. Als musikalische Stammgäste konnte die VHS auch in diesem Jahr wieder das Orchestre symphonique SaarLorraine begrüßen, das zu Ehren des altgedienten Leiters der VHS-Außenstelle Dudweiler, Michael Wagner, ein großartiges Konzertprogramm rund um Wolfgang Amadeus Mozart präsentierte.