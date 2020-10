Vor der Premiere : Oper als Abenteuerreise: „Bouches les rouges“ mit der Sparte 4

Aussteiger auf der Opernbühne: Judith Braun (Gertrud), Markus Jaursch (Bernhard), Stefan Röttig (Hector) und Bettina Maria Bauer (Erna). Foto: SST/Astrid Karger

Saarbrücken Sparte 4 goes Oper, aber natürlich sieht das ganz anders aus als gewohnt. Uraufführung am Samstag in der Alten Feuerwache.

„Wir treffen uns auf der Probebühne zu sechs Wochen Spaß. Seid ihr dabei?“ So lautete der Aufruf, mit dem das „Bouches les rouges“-Ensemble Anfang September zum Probenauftakt eingeladen wurde.

Wenn eine Probenphase so launig eingeläutet wird, ist klar: Dieses Projekt der Sparte 4 des Saarländischen Staatstheaters wird keine Opernproduktion wie jede andere.

Kein vorgefertigtes Libretto, keine Partitur, die man einstudiert, um dann mit den szenischen Proben zu beginnen – stattdessen vorab viele gemeinsame Gespräche mit dem Team von Komponist und Regisseur Marius Schötz: Was ist der Spaß auf der Bühne? Wo entsteht die Freiheit? Welchen Platz nimmt das Professionelle ein und welche kleinen, beeindruckenden Tricks kannst du?

„Bouches les rouges“ ist eine Stückentwicklung, ein Gemeinschaftsprojekt aller Beteiligten, egal ob auf oder hinter der Bühne, und ein großes Abenteuer: „Das hat sich mitunter angefühlt, wie laut singend den Berg hochwandern zu müssen“, so Marthe Meinhold, Dramaturgin und Textautorin der Produktion. „Aber wie es immer so ist: Oben ist die Aussicht herrlich“.

„Bouches les Rouges“ entsteht als Auftragsarbeit der Sparte 4 des Staatstheaters, die damit gleich zweimal neues Terrain erobert: Zum einen die Welt der Oper, in die sich die Sparte bislang noch nicht gewagt hatte, und zum anderen eine neue Spielstätte, die Alte Feuerwache. Oper als Abenteuerreise – zu sehen ab Samstag, 17. Oktober, 19.30 Uhr in der Alten Feuerwache.

„Bouches les rouges“ ist dabei eine Aussteigergeschichte von fünfMenschen, die sich in den Wald aufmachen. Es singen und spielen Markus Jaursch, Bettina Maria Bauer, Judith Braun, Stefan Röttig und Gaetano Franzese.