Zwei Kompositionsstudenten manipulieren ein Klavier Oleksii Rybak und Gustav Hofmann haben ein „Magnetklavier“ gebaut

In einem Raum in der ehemaligen Schillerschule, die zur Musikhochschule gehört, steht ein Flügel. Daran ist natürlich nichts Außergewöhnliches. Allerdings ist das, was ans Ohr dringt, völlig anders, als man es von einem Klavier erwarten würde: Nämlich obertonreiche und sphärische Klänge wie von einem Synthesizer oder einer Kirchenorgel.