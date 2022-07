Kunst im öffentlichen Raum : Auf dem Uni-Campus sitze die Lesende von Hans Treitz

Saarbrücken Es gibt Kunst, für die muss man nicht ins Museum. Man kann sie sozusagen im Vorbeigehen „mitnehmen“. Zum Beispiel die Lesende von Hanz Treitz auf dem Uni-Campus.

Hans Treitz, geboren 1922 in Bliesen bei St. Wendel, besuchte in den späten 1940er Jahren die Schule für Kunst und Handwerk, sein Professor war Theo Siegle, der für seine Portraits berühmt geworden war. Von 1951 bis 54 studierte Hans Treitz an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Prof. Anton Hiller. Anschließend arbeitete er als freischaffender Künstler und Bildhauer in Saarbrücken.