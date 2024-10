Nach Entscheidung des Oberverwaltungsgericht Saarbrücken „Dieser Moment schenkt uns Mut“: Waldrodung an Saar-Uni vorerst gestoppt

Der Naturschutzbund BUND im Saarland hat mit Unterstützung der Bürgerinitiative „Hanni bleibt“ einen vorläufigen Stopp der geplanten Rodung des Stadtwaldes an der Universität in Saarbrücken erwirkt. Das Oberverwaltungsgericht hat bereits am Montag, 30. September, per Zwischenverfügung den Bebauungsplan der Stadt Saarbrücken außer Vollzug gesetzt und die geplante Rodung damit vorerst verhindert. Diese Entscheidung bleibt so lange aufrecht, bis über den Eilantrag des BUND entschieden ist.