Kunstgeschichte(n): Nora Hildebrand Nora Hildebrand, die viel zu spät (wieder) entdeckte

Saarbrücken · Das Saarland hat, obwohl es so klein ist, einige durchaus große Künstlerinnen und Künstler hervorgebracht. In loser Folge forschen wir ein wenig in der Kunstgeschichte unserer Region und stellen Menschen vor, die zu Lebzeiten einen guten Namen in der Kunstszene hatten.

11.12.2023 , 16:19 Uhr

Die Malerin Nora Hildebrand neben einem Selbstportrait in ihrem Haus in Perl-Nennig. Foto: Iris Maurer

Von Nicole Baronsky-Ottmann

Nora Hildebrand war eine außergewöhnliche Künstlerin. Das betraf nicht nur ihre Kunst, sondern auch ihre Wiederentdeckung, nachdem sie sich 38 Jahre aus dem Kunstbetrieb zurückgezogen hatte. Maßgeblich daran beteiligt war ihr Galerist, Hans Karl Reuther mit seiner Galerie am Pavillon. „Ich erinnere mich noch gut. Ich hatte im Jahr 2010 zu ihr Kontakt aufgenommen, wir haben lange telefoniert. Und später erzählte sie mir, dass es ihr nach diesem Gespräch so vorgekommen war, als würden wir uns schon ein ganzes Leben lang kennen“, erzählt er.